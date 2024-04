Landgericht Bonn Plädoyers in Cum-ex-Verfahren gegen Banker Qureshi

Nachdem Staatsanwalt Mats Kunkel aus Köln und der Anwalt des Angeklagten, Frédéric Schneider aus Hamburg, am Mittwochvormittag ihre Plädoyers gehalten haben, engt sich der wahrscheinliche Strafrahmen um weitere vier Monate ein: Der frühere Chef der Hamburger Varengold-Bank, Sebastian Qureshi, der seit Anfang des Jahres wegen seiner Beteiligung an illegalen Cum-ex-Geschäften vor dem Bonner Landgericht steht, muss mit einer Haftstrafe zwischen drei Jahren und drei Jahren und vier Monaten rechnen. Außerdem soll er 1,5 Millionen Euro an Taterträgen zurückzahlen. Bereits zu Beginn des Verfahrens hatten sich Gericht, Anklage und Verteidigung auf eine Strafe zwischen drei Jahren und drei Jahren und acht Monaten verständigt. Im Gegenzug sollte der Angeklagte sich umfangreich zu den Details der Geschäfte äußern, was auch geschah.