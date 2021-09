Lage auf dem Ausbildungsmarkt : 1,5 Lehrstellenangebote pro Bewerber in NRW

1,5 Lehrstellenangebote pro Bewerber in NRW

Bonn Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen hat sich gegenüber dem ersten Corona-Jahr entspannt.

Allerdings gibt es im Vergleich zu 2019 weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge. Das hat aus Sicht von Torsten Withake, Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, mehrere Gründe: Zum einen kämpfen Unternehmen in besonders stark von Corona-Beschränkungen betroffenen Branchen wie Messe und Tourismus noch ums Überleben, zum anderen war es schwieriger für Ausbilder, zu potenziellen Bewerbern Kontakte aufzubauen.

Virtuelle Ausbildungsbörsen

Statt persönlicher Begegnungen gab es in der Regel virtuelle Ausbildungsbörsen. Regional ist die Situation sehr unterschiedlich. So gibt es laut Withake im Ruhrgebiet weniger Lehrstellenangebote als etwa im Münsterland und im Siegerland. Im Raum Köln/Bonn seien die Ausbildungsstellen zurückgegangen, weil der Flughafen, Veranstalter und die Messebranche unter Corona gelitten hätten. Dennoch: Rein rechnerisch stehen jedem Bewerber in NRW 1,5 Ausbildungsplätze zur Verfügung.