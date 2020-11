Getränkelogistikfirma Trinks zieht um : 170 neue Arbeitsplätze für  Hennef

Hennef. Die Getränkelogistikfirma Trinks verlagert seine Unternehmenszentrale von Goslar in den Rhein-Sieg-Kreis. 170 Arbeitnehmer sollen mitgehen.

Die Trinks GmbH, eines der großen deutschen Getränkelogistikunternehmen, verlagert seine Firmenzentrale bis zum dritten Quartal 2022 vom niedersächsischen Goslar nach Hennef. Im Gewerbegebiet West in Hennef hat das Unternehmen bereits seit längerem mit der zur Gruppe gehörenden WIFA Getränke-Logistik GmbH & Co. KG einen Standort. Trinks liefert Flaschenbier, Fassbier, alkoholfreie Getränke und Säfte an Handel und Gastronomie.

16 Niederlassungen bundesweit

Leergutsortierung automatisieren

In den nächsten Jahren will das Unternehmen in den Ausbau der Digitalisierung und in automatisierte Geschäftsprozesse investieren. So ist geplant, den Automatisierungsgrad in der Leergutsortierung deutlich zu steigern – bislang wird etwa die Hälfte der zurückgegebenen Flaschengebinde bei Trinks noch mit der Hand sortiert. Gleichzeitig verankert Trinks das Thema Nachhaltigkeit in seiner Geschäftsstrategie. Bis Ende 2022 sollen alle Niederlassungen ihre Emissionen soweit reduzieren, dass sie klimaneutral werden. Darüber hinaus arbeitet Trinks daran, seine Marktposition in der Streckenlogistik weiter auszubauen, teilte das Unternehmen mit.