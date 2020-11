Landgericht Bonn senkt Bußgeld : 1&1 kommt glimpflich davon

Ein Bürokomplex des Internetunternehmens 1&1 in Montabaur in Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Frey/dpa/Illustration

Bonn „Ein Millionenbußgeld gab dieser Verstoß einfach nicht her!“ Mit diesen Worten schloss Thomas Stollenwerk am Mittwochnachmittag seine Urteilsbegründung. Fünf Verhandlungstage lang hatte sich der Vorsitzende Richter der 9. Kammer für Bußgeldsachen am Bonner Landgericht mit dem Einspruch des Telefonunternehmens 1&1 gegen einen Bußgeldbescheid des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI) befasst.

Gericht sieht berechtigten Vorwurf

Den Vorwurf, gegen Paragraf 32 der Datenschutzgrundverordnung (DSGV) verstoßen zu haben, sah das Gericht allerdings durchaus als berechtigt an und befand das Unternehmen in diesem Sinne für schuldig: Anders, als es im deutschen Recht bislang üblich sei, gehe das supranationale europäische Recht allerdings von einer unmittelbaren Verbandshaftung aus, so Stollenwerk in der Urteilsbegründung. Das bedeutet, dass nicht, wie hierzulande bislang üblich, eine natürliche Person in Leitungsfunktion Adressat des Bußgeldbescheides sein muss, sondern auch eine juristische Person als Empfänger infrage kommt.