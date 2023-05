Landgericht Bonn 47-jähriger Brite in Cum-ex-Verfahren verurteilt

Vielleicht stimme ja doch, was sehr oft über die Cum-ex-Geschäfte gesagt werde, zeigte sich der Vorsitzende Richter Frederik Glasner bei der Urteilsverkündung nachdenklich: „Jeder bescheißt jeden!“ Vor der 9. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist am Dienstagmittag ein 47-jähriger Londoner zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Der Banker wurde der Beihilfe zur Steuerhinterziehung für schuldig befunden und muss 60.000 Euro zurückzahlen.