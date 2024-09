Erweiterung des Ladeangebots für E-Autos SWB betreiben 60 neue E-Ladepunkte am Flughafen Köln/Bonn

Der Flughafen Köln/Bonn hat seine Lademöglichkeiten für E-Autos deutlich erhöht. Wie der Airport am Freitag mitteilte, sind seit Anfang September im Parkhaus P1 30 neue Doppelstationen mit je zwei Ladepunkten in Betrieb. Bisher gab es nur in den Parkhäusern 2 und 3 jeweils zehn Ladestationen, die von der Rheinenergie AG betrieben werden. Die neuen Ladeangebote werden von den Bonner Stadtwerken (SWB) bereitgestellt. Laut Flughafen haben sie eine Ladeleistung von bis zu 22 kW pro Ladepunkt.