Neue Airline am Flughafen Köln/Bonn Ab Herbst neue Angebote nach Ägypten und auf die Kanaren

Marabu, die Schwester-Airline von Condor, wird im Herbst eine Basis am Köln/Bonner Flughafen errichten und von dort Ferienziele in Ägypten und auf den Kanaren anfliegen. Wie der Airport am Donnerstag mitteilte, will Marabu ab 11. Oktober täglich klassische touristische Destinationen anfliegen. Im Winterflugplan 2024/25 werden das Hurghada, Fuerteventura sowie Teneriffa sein. Während zunächst nur eine Maschine – ein Airbus A320neo – in Köln/Bonn stationiert sein wird, sollen im Sommerflugplan zwei weitere Flugzeuge hinzukommen. Zusätzlich zu den bestehenden Verbindungen kommen dann acht weitere, darunter Mallorca, Korfu und Gran Canaria.