Obstbaubetrieb Mager in Alfter „Wir sind fast auf null Gewinn runtergerutscht“

Eigentlich sind die Magers glückliche Obstbauern: Vor 20 Jahren hat das Ehepaar Andreas und Heike Mager den Anbau von Äpfeln und Birnen in Alfter-Impekoven auf Bioproduktion umgestellt, aus Überzeugung. Die Entscheidung hat sich viele Jahre als profitabel erwiesen, doch inzwischen fühlen sie sich von der Politik und dem Lebensmitteleinzelhandel wie an die Wand gedrückt. „Von einem profitablen Betrieb sind wir auf fast null Gewinn runtergerutscht“, berichtet der 64-jährige Mager. An den Protestaktionen der Landwirte, die an diesem Montag ihren Höhepunkt finden sollen, haben sie sich auch mit einem Traktor beteiligt. Am Mittwoch fand dann noch eine Mahnwache auf ihrem Hof statt. „Da kamen die Bauern aus der Nachbarschaft mit ihren Kindern. Das war alles sehr friedlich“, betont Mager.