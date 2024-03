Deutsche Steinzeug AG in Alfter Gesamtbetriebsrat: Länder hätten Insolvenz verhindern können

Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates der Deutschen Steinzeug AG, Holger Pallotta-Kahlhofer, hat sich persönlich enttäuscht über die, wie er sagt, mangelnde Unterstützung der Länder für das Unternehmen gezeigt. Der Keramikhersteller, der gut 1000 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland beschäftigt, hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Die Zahlungsschwierigkeiten entstanden laut Pallotta-Kahlhofer, nachdem die für einen Corona-Kredit bürgenden Länder überraschend – entgegen der Regelung des Kreditvertrages – Sondertilgungen gefordert hätten.