„Ich gehe überhaupt nicht mehr raus“ 71-jährige Bonnerin lebt von 245 Euro im Monat

Christine Bender führt seit Jahren ein Leben am Minimum: einem Minimum an Geld, an sozialen Kontakten und an Zuversicht. Die 71-Jährige aus Tannenbusch hat im Monat 245 Euro zum Leben übrig, Geld, was gerade so für das Nötigste reicht. „Ich kaufe so gut wie nichts Neues zum Anziehen, trage seit Jahren das Gleiche. Im Supermarkt schaue ich nur auf die Angebote“, sagt Bender, deren Name für diesen Beitrag geändert wurde. Sie will nicht jammern. Mehrmals betont sie, dass das jetzt eben so sei. Dass es ihr nicht gut geht, spürt man trotzdem. „Ich gehe überhaupt nicht mehr raus“, sagt Bender. Als Bekannte sie zu einem Essen in der Vorweihnachtszeit eingeladen haben, sagte sie ab. „Ich schäme mich. Ich kann mich nicht zurechtmachen und will niemanden mit meinen Problemen belasten.“