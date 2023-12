Deutscher Postmarkt vor neuen Regeln Amazon ist der zweitgrößte Zusteller in Deutschland

Auf dem Postmarkt stehen in den kommenden Monaten größere Veränderungen an. Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Entwurf für eine Reform des 25 Jahre alten Postgesetzes vorgelegt. Nach Auffassung von Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopolkommission und Professor an der Uni Regenburg, sollte der Entwurf zeitnah umgesetzt werden. Die Vorgaben für den Universaldienst, der das Grundniveau an postalischer Versorgung darstellt, sollten auf diese Weise entschlackt und an die Lebenswirklichkeit der Menschen angepasst werden. „Nicht mehr zeitgemäße Anforderungen im Universaldienstbereich führen zu hohen Kosten, die die Verbraucherinnen und Verbraucher zu tragen haben“, so Kühling. Derzeit müssen 80 Prozent aller Briefe nach einem Tag die Empfängerinnen und Empfänger erreichen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Post künftig mindestens 95 Prozent der Briefe am dritten Werktag nach Einwurf bei den Empfängern abgegeben haben soll. Am vierten Werktag sollen es 99 Prozent sein.