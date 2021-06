Fünf Jahre Integration Point Bonn : Anlaufstelle für Geflüchtete

Bonn Seit fünf Jahren existiert der Integration Point Bonn (IP). Die gemeinsame Einrichtung von Arbeitsagentur, Jobcenter und Stadt ist eine erste Anlaufstelle für Flüchtlinge.

Es war eine turbulente Zeit: Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle im November 2015 beschlossen die Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg und das Jobcenter Bonn, den Herausforderungen der Zuwanderung mit einer gemeinsamen Organisation zu begegnen. Das Ziel des Integration Points ist es, Migranten möglichst schnell in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu integrieren oder zumindest erste Schritte einzuleiten. Auch für Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist oder die einen Duldungsstatus haben, gibt es Beratung im Integration Point. Er ist in den Räumen des Jobcenters an der Rochusstraße untergebracht. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck besuchte vor genau fünf Jahren die Einrichtung in Duisdorf, die einer der ersten Integration Points in Deutschland war.