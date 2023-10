Deutlich geringere Mengen werden gekeltert Apfelsaft wird teurer

Als erschwerender Faktor komme in diesem Jahr die „Alternanz“ hinzu: Bei den sich abwechselnden starken und schwachen Erntejahren ist in diesem Jahr ein schwaches Erntejahr dran. Der Tafelobstmarkt schaffe keine Abhilfe für die Fruchtsafthersteller. Denn der Verkauf von Tafeläpfeln laufe sehr gut, da es keine Überbestände an Lageräpfeln gebe, die den Markt belasteten. Aus diesem Grund würde weniger Tafelware für die Fruchtsafthersteller aussortiert und die Preise zögen auch hier an. Der Großteil der Verarbeitung werde in drei Wochen abgeschlossen sein, eine wesentliche Erhöhung der Rohwareanlieferungen sei nicht zu erwarten, so Heitlinger.