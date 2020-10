Apollinaris verschwindet aus den Läden : Getränkehersteller will in Bad Neuenahr 80 Stellen streichen

Das Haupthaus von Apollinaris in Bad Neuenahr. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Der Getränkehersteller Coca-Cola will in seinem Apollinaris-Werk in Bad Neuenahr 80 von rund 320 Stellen streichen. Die Mineralwassermarke Apollinaris Selection soll bald aus den Läden verschwinden.

Der Getränkehersteller Coca-Cola will in seinem Apollinaris-Werk in Bad Neuenahr 80 von rund 320 Stellen streichen. Als Grund für den Beschäftigungsabbau nannte das Unternehmen am Donnerstag, dass es die Mineralwassermarke Apollinaris Selection künftig nur noch an Gaststätten verkaufen werde. Alle anderen Apollinaris-Varianten werden eingestellt. Coca-Cola sprach von einem „wettbewerbsintensiven und schrumpfenden Wassermarkt in Deutschland, in dem nur wenig Geld verdient wird“. Im Handel bietet der Hersteller aus der Produktion in Bad Neuenahr nur noch das stille Mineralwasser Vio an.