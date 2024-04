Kommentar zur Arbeitslosenquote Viel Potenzial bei Ungelernten

Meinung | Düsseldorf · Fast jeder vierte Unqualifizierte in Nordrhein-Westfalen ist arbeitslos. Damit ist die Arbeitslosenquote bei Menschen ohne Berufsabschluss in NRW sieben Mal höher als die bei Fachkräften. Das müsste nicht so sein, meint unsere Autorin.

Von Jana Marquardt

22.04.2024 , 19:21 Uhr

Auch bei Ungelernten kann viel Potenzial schlummern. Foto: dpa/Julian Stratenschulte