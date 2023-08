Arbeitsmarktzahlen August 2023 Am Arbeitsmarkt braut sich was zusammen

Die besonders frühen Ferienzeiten in NRW bringen in diesem Jahr die gewohnten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt durcheinander. Normalerweise gibt es im August mehr Arbeitslose als im Monat zuvor, weil die Sommerferien dafür sorgen, dass die Unternehmen weniger Menschen einstellen. In diesem Jahr jedoch ging die Schule schon Anfang August wieder los – der Arbeitsmarkt kam also schneller wieder in Fahrt als sonst. So ist die Arbeitslosigkeit in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im August verglichen mit Juli leicht gesunken: um 0,3 Prozent auf insgesamt 30.784 Menschen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,1 Prozent. Das zeigen die aktuellsten Zahlen der Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg, die sie am Donnerstag mitteilte.