Viele Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche Arbeitsmarkt bleibt robust

Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der konjunkturellen Schwäche der Wirtschaft stabil – sowohl in der Region Bonn/Rhein-Sieg, als auch NRW- und bundesweit. im Mai stabil. Die Arbeitslosenquote bleibt in der Region Bonn/Rhein-Sieg unverändert zum Vormonat bei 5,9 Prozent. Die absolute Zahl der Arbeitslosen hat sich nur wenig verändert. „Dahinter steht dennoch eine Dynamik“, sagte Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn. 1531 Menschen hätten sich aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos melden müssen. Demgegenüber konnten 1.391 Menschen einen neuen Job aufnehmen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosigkeit in der Region um 8,4 Prozent gestiegen.