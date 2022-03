Weniger Menschen ohne Job : Arbeitsmarkt der Region Bonn/Rhein-Sieg belebt sich

Bonn Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt sorgt sowohl in der Region Bonn/Rhein-Sieg als auch NRW- und bundesweit für sinkende Arbeitslosenzahlen. Die Zahl offener Stellen steigt.

„Die Entwicklungen in diesem Monat stimmen uns weiter positiv“, sagt Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg. Weniger Arbeitslose habe es zuletzt im März 2020 geben. Die Arbeitslosenquote in der Region sank im März um 0,1 Prozentpunkte im Vormonatsvergleich auf 5,7 Prozent. Das waren 0,9 Prozentpunkte weniger als im März 2021.

Weniger Kurzarbeit

Auch die Kurzarbeit geht in der Region deutlich zurück. Für den Februar 2022 liegen nun die endgültigen Daten vor. Danach zeigten im Februar 194 neue Unternehmen der Region Bonn/Rhein-Sieg Kurzarbeit an. Im Januar waren es noch 239 Neuanzeigen. Im Vorjahr waren es im Februar 453 Betriebe. In den Anzeigen wurden der Agentur für Arbeit für Februar 1762 betroffene Personen genannt. Im Januar waren es 3011 Personen.