Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg Mehr Arbeitslose im September

Während die Arbeitslosenquote in der Stadt Bonn stabil bei 6,8 Prozent blieb, stieg sie in allen anderen Geschäftsstellenbezirken im Vergleich zum September 2022 leicht an. Laut Arbeitsagentur waren insgesamt 30.309 Personen arbeitslos gemeldet, ein Plus von sieben Prozent gegenüber September 2022. Gegenüber August sank die Arbeitslosenquote allerdings saisonal bedingt um 0,1 Prozent auf sechs Prozent.