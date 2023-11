Bonn und Rhein-Sieg-Kreis Erwarteter Anstieg der Arbeitslosigkeit im November bleibt aus

Im Monat Oktober ist die Arbeitslosigkeit in der Region Bonn/Rhein-Sieg gegenüber September leicht gesunken. „Das werte ich als Zeichen der Stabilisierung, weil üblicherweise dieser Monat einen Anstieg der Arbeitslosigkeit aufweist“, sagt Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn. Im Vergleich zum Oktober 2022 verzeichne die Agentur aber einen deutlich wahrnehmbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit, was sich vor allem mit dem zurückgehenden Bestand an offenen Stellen begründen lasse. „Gleichwohl suchen die Unternehmen der Region nach wie vor Arbeits- und Fachkräfte. „Es ist jede Mühe wert, sich zum Beispiel durch eine Qualifizierung für den Wiedereinstieg in Beschäftigung fit zu machen“, sagt Krause. Die Arbeitslosenquote für den Raum Bonn/Rhein-Sieg liegt bei 5,9 Prozent.