Arbeitsmarktbericht für Juni 2024 Arbeitsmarkt in Bonn und der Region erfährt weiteren Dämpfer

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten haben den Arbeitsmarkt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis auch im Juni belastet. Die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 31.046 Personen, das ist ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Verglichen mit Mai ist sie jedoch gleich geblieben, auch die Arbeitslosenzahlen haben sich kaum verändert (plus 0,7 Prozent).