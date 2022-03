Arbeitsmarkt im Aufwärtstrend : Viele freie Stellen in der Region Bonn/Rhein-Sieg

Viele freie Stellen in der Region Bonn/Rhein-Sieg

Bonn In der Region Bonn/Rhein-Sieg gibt es den höchsten Bestand an freien Stellen für einen Februar seit 2019. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat leicht gesunken.

Die Experten sind mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt im Februar zufrieden: Sowohl in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis als auch auf NRW-Ebene und bundesweit erholt sich die Beschäftigtungslage von den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Positive Stimmung

In der Region Bonn/Rhein-Sieg ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte im Vormonatsvergleich auf 5,8 Prozent gefallen. Verglichen mit dem Februar des Vorjahres ist sie um 0,9 Prozentpunkte gesunken. „Die Entwicklungen in diesem Monat stimmen uns positiv“, sagt Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg.

„Arbeitnehmermarkt“

Krause sieht in den Entwicklungen einen deutlichen „Arbeitnehmermarkt“: Dabei gibt es zu wenig geeignetes Personal für zu viele offene Stellen. In diesem Fall konkurrieren die Unternehmen um passendes Personal und die Arbeitnehmer entscheiden, wo sie gern arbeiten. Das zeige sich im höchsten Stellenbestand für einen Februar seit 2019 mit 7474 offenen Stellen. „In diesem Monat haben außerdem mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen, als Menschen arbeitslos geworden sind“, so Krause.