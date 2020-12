Kostenpflichtiger Inhalt: Der Arbeitsmarkt in Bonn und der Region : Arbeitslosenquote im Vergleich zum Oktober gesunken

Die verschärften Corona-Regeln machen sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, führen aber nicht zu mehr Entlassungen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Bonn Gegenüber dem Vormonat sinkt die Zahl der Menschen ohne Job in der Region Bonn/Rhein-Sieg und bundesweit. In ganz Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im vergangenen Monat stärker gesunken als sonst üblich in dieser Jahreszeit.