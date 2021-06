Neue Entwicklungen am Flughafen Köln/Bonn : Auf dem Weg zur Airport City

Blick von der Terrasse des Hotel Moxy am Flughafen Köln/Bonn, das am 5. Juli 2021 eröffnet wird. Restaurant und Terrasse können von allen Besuchern, nicht nur Hotelgästen, genutzt werden. Foto: Ulla Thiede

Bonn Nach einem Katastrophenjahr durch die Corona-Krise öffnet am Flughafen Köln/Bonn ein neues Hotel. Die Geschäftsführung hat einige Pläne im Köcher. Das erwartet Besucher.

In einem katastrophalen Geschäftsjahr ist der Flughafen Köln/Bonn noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Als einziger deutscher Großflughafen habe man 2020 ein positives Betriebsergebnis erzielt, teilte Finanzgeschäftsführer Torsten Schrank am Freitag mit. Während das Ergebnis nach Steuern im Corona-Krisenjahr mit 31 Millionen Euro erneut im Minus lag, war das operative Ergebnis (Ebitda) mit 6,1 Millionen Euro im Plus.

Der Flughafen will künftig sein Non-Aviation-Geschäft weiter ausbauen, also alles, was nicht zum Flugverkehr gehört und das derzeit etwa zu einem Drittel zum Umsatz beiträgt. „Wir wollen eine Airport City errichten“, erklärte Schrank bei einem Pressegespräch, dem ein Rundgang durch das neue Hotel Moxy voranging, das offiziell am 5. Juli eröffnet wird. Mit seiner Dachterrasse im fünften Stock und einem eben dort gelegenen Restaurantbereich, der für das allgemeine Publikum geöffnet sein wird, ist das 250-Betten-Haus Teil dieses neuen Konzepts. Nach dem Leonardo-Hotel ist es die zweite Beherbergungsstätte am Airport.

Wie Flughafenchef Johan Vanneste bereits Anfang Juni mitgeteilt hatte, rettete das steigende Frachtgeschäft das Unternehmen teilweise: Das Transportvolumen stieg 2020 gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 863.000 Tonnen, und auch in diesem Jahr rechnet Vanneste mit einer deutlichen Zunahme: „Unser Ziel ist, die Grenze von einer Million Tonnen zu knacken.“ Der Flughafen profitiert von der Lieferung von Atemschutzmasken, Corona-Impfstoffen und Versorgungsgütern sowie dem Online-Handel. Nach den Flughäfen Frankfurt/Main und Leipzig steht Köln/Bonn mit seinen Frachtmengen an dritter Stelle in Deutschland.

Mitte Juni hatte es im Parkhaus 1 des Flughafens erstmals eine Drive-In-Galerie gegeben, wo die Besucher Kunstwerke vom Auto aus genießen und auch kaufen konnten (der GA berichtete). Laut Schrank kamen am Ende rund 3000 Gäste.

Kristallisationspunkt einer neuen Entwicklung

„Wir wollen als Destination wahrgenommen werden und Kristallisationspunkt einer neuen Entwicklung sein“, sagte der Finanzchef, also nicht nur Durchgangsstation für Reisende sein, die hier abfliegen oder landen. Deshalb seien andere Events in Planung. Das neue Moxy-Hotel, das zur Marriott-Gruppe gehört, ist nach anderthalbjähriger Bauzeit entstanden. 2017 hatte es einen Architektenwettbewerb gegeben. Die Ghotel Group wird es in einer Franchise-Lizenz von Marriott betreiben. Bauherr ist Art-Invest Real Estate.

Es gilt als Budget-Hotel, der Preis für ein Doppelzimmer liegt am Wochenende deutlich unter 100 Euro. Das Design spricht ein jüngeres Publikum an: Die Wände sind in Rohbeton belassen, vieles ist Fertigbau, etwa die Badezimmer, die als Komplettsatz mit Kränen in die Hotelzimmer gehievt wurden, erst dann wurde die Decke darüber geschlossen.

Verspielte Inneneinrichtung

Die betont verspielte Inneneinrichtung ist nach Angaben der Betreiber standardisiert, allerdings hat man sich in Köln/Bonn einige Abweichungen erlaubt, die auf den Ort bezogen sind. Überall gibt es Anspielungen auf den Flughafen und das Fliegen. Der Check-In-Desk des Hotels befindet sich im obersten fünften Stock und ist gleichzeitig eine Bar, die rund um die Uhr geöffnet ist und wie das Restaurant auch auswärtige Gäste bedient.

Außer im Restaurant ist überall Selbstbedienung angesagt, etwa beim Frühstück, das nicht so üppig sei wie in hochpreisigeren Hotels, teilte der Betreiber mit. Außerdem gibt es keinen Zimmerservice. Von der riesigen Terrasse aus blicken die Besucher auf den Frachtbereich des Flughafens und dahinter ist der Hangar der Flugbereitschaft der Bundeswehr einsehbar.

Der Einzelhandel und die Gastronomie am Flughafen, die wegen Corona teilweise über Monate geschlossen waren, haben wieder geöffnet; die Öffnungszeiten richten sich nach dem noch eingeschränkten Passagierfllugverkehr. „Nicht alle Geschäfte haben den Lockdown überlebt“, sagte Schrank, nannte aber keine Prozentzahlen. So musste Kirschner aus Troisdorf zwei Läden schließen, für den Presse- und Buchladen gibt es noch keinen neuen Mieter.

Neue Passagierlounge

Der Nachfolger von Heinemann, dem Duty-Free-Geschäft, ist R+F und hat ein neues Konzept mit regionalen Produkten, wie Schrank erklärte. Eine Neuerung gibt es auch bei der Lufthansa-Lounge, wo der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Sie steht künftig allen Fluggesellschaften offen, die sie für ihre Passagiere mieten wollen. Die Neueröffnung ist im Juli. Im Rahmen der neuen Airport City will der Flughafen auch das Gelände hinter dem Moxy-Hotel entwickeln, das heute noch Grünfläche ist. Weiter konkretisierte die Geschäftsführung ihre Pläne nicht.

Einbruch bei Passagierzahlen um 75 Prozent Negatives Ergebnis von 31,1 Millionen Euro Der Umsatz im Corona-Jahr 2020 ging laut Flughafenchef Johan Vanneste um 39 Prozent auf 208,4 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 85 Prozent auf 6,1 Millionen Euro, das Wirtschaftsergebnis lag dann aber bei 31,1 Millionen Euro im Minus. Allerdings war auch schon 2019 ein Minus von 19,3 Millionen Euro erzielt worden. Das hing unter anderem mit dem Abzug der Eurowings-Langstrecken sowie dem Weggang von Condor und Norwegian zusammen. Die Passagierzahlen brachen 2020 um 75 Prozent auf 3,1 Millionen ein. Für dieses Jahr wird eine Verbesserung auf 4,5 Millionen Fluggäste erwartet, das wären aber immer noch 64 Prozent weniger als im Vorkrisen-Jahr 2019.