Neue Agenda der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg : Auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft

Bonn Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg hat gmeinsam mit den Mitgliedsunternehmen ein Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre erarbeitet. Die Begleitung der Unternehmen bei ihrem Wandel hin zur Klimaneutralität steht mit oben auf der Agenda.

Erst langsam würden alle IHK-Systeme wieder hochgefahren, nachdem bundesweit die Sicherheitsstandards für die IT erhöht wurden. „Es ist gut, dass die Arbeit in dieser Zeit auch noch weitgehend analog funktioniert hat“, so Hille. Die weitere digitale Transformation der IHK selbst gehört aber zum Arbeitsprogramm der IHK für die nächsten Jahre, das mit den Mitgliedsunternehmen erarbeitet wurde. Hille stellte es am Mittwoch mit IHK-Präsident Stefan Hagen vor.

Die IHK hat sich vorgenommen, das Gründungsgeschehen in der Region zu stärken. Die Zahl der Gründungen sei ausbaufähig. Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille setzt deshalb besonders auf mehr Ausgründungen aus der Universität Bonn. Es gebe vielversprechende Gespräche mit der Uni. In Planung sei eine „School of Entrepreneurship“. Auch Ausgründungen aus der Uniklinik würden schnell an Grenzen stoßen, da die Jungunternehmer dann die Labore dort nicht mehr nutzen dürfen, und es in der Region nicht genügend andere Labore gebe. Es sei bedauerlich, wenn die Unternehmen aus diesem Grund die Region verließen. Gerade im Bereich der Biotechnologie gebe es Gründungspotenzial. mah