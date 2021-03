Öffentlicher Dienst wird attraktiv : Ausbildung in Bonn und der Region mit Problemen

Bonn Ein halbes Jahr vor Beginn des Ausbildungsjahres interessieren sich deutlich weniger Bewerber für eine Berufsausbildung. Auch die Zahl der ausbildenden Firmen sinkt.

Stefan Krause, Leiter der Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg, führt den erneuten Rückgang der Bewerber für eine duale Ausbildung auf den pandemiebedingten Ausfall von Beratungsterminen an Schulen und Berufsorientierungsmessen zurück. Schon in den vergangenen Jahren seien die Bewerberzahlen gesunken, während die Zahl der angebotenen Lehrstellen relativ stabil war. Dass jetzt auch die Zahl der angebotenen Stellen gesunken ist, führt er auch auf die Tatsache zurück, dass viele Firmen ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus arbeiten lassen. Die Betriebe hätten jetzt die Sorge, wie sie eine gute Ausbildungsqualität sicherstellen können, wenn sich Betreuer und Azubi im Homeoffice befinden. In einigen Branchen wie bei den Friseuren und dem Gastgewerbe seien die Zukunftssichten außerdem so ungewiss, dass er es verstehen könne, wenn sich diese Unternehmen mit Ausbildung zurückhalten.