Ausbildungsmarkt in Bonn und der Region Mehr Azubis in Elektrobetrieben

Beim Rückgang der Bewerberinnen und Bewerber schlägt sich der demografische Wandel nieder, weil inzwischen weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt drängen. Zudem wählen viele Abiturienten einen akademischen Berufsweg. Hindenberg von der IHK erklärte, dass seine Organisation Schulen sogar auszeichnen würden, wenn sie die Jugendlichen an die Berufswelt heranführten. Bei den Gymnasien, die in der Region Bonn besonders stark vorhanden seien, spiele Berufsbildung keine große Rolle. An den Gesamtschulen ist die Offenheit für dieses Thema aber offenbar nicht viel größer, wie Ralf Steinhauer berichtete, der die Berufsberatung bei der Arbeitsagentur leitet.