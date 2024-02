Auswertung der Krankenkasse AOK Rheinland erreichte 2023 Rekord-Krankenstand

In der Pflege nähert sich der Krankenstand der 10-Prozent-Marke: Mit 9,55 Prozent wurde in dieser Berufsbranche erneut der höchste Krankenstand gemessen, die Zahl ist um 0,18 Prozentpunkte zum Vorjahr gestiegen. „Die Beschäftigten in der Pflege sind in ihrem Arbeitsalltag immer stärkeren psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Das muss berücksichtigt werden, wenn es darum geht, Pflegeberufe attraktiver zu machen“, sagt Sabine Deutscher, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg.