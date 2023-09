Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg verleiht Zertifikate Auszeichnungen für berufliche Ausbildung

Auszeichnungen für das besondere Engagement bei der Berufsausbildung von Jugendlichen: Vier Betriebe aus Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem nördlichen Kreis Neuwied haben am Donnerstag ein Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit erhalten. Aus dem Handwerk erhielten in diesem Jahr die Haarbörse Stefanie Orth aus Hennef und die Sanitär-Heizung-Klima-Firma Matthias Both und Sohn GmbH aus Bad Hönningen das Ausbildungszertifikat. Aus Industrie und Handel wurden die Spedition Franz-Peter Vendel GmbH & Co. KG aus Bornheim und die Firma Kuchem Konferenz Technik GmbH & Co. KG aus Königswinter für ihr Engagement bei der Ausbildung geehrt.