Bonn Corona-Lockdowns und Lieferengpässe haben auch dem Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics zu schaffen gemacht. Der Umsatz brach um mehr als 15 Prozent ein, aber hohe Investitionen und neue Entwicklungen lassen den Konzern verhalten optimistisch in das laufende Jahr blicken.

Der Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics , der auch mit einem Werk in Bonn-Friesdorf vertreten ist, hat das Corona-Jahr 2020 mit einem Umsatzminus von 15,6 Prozent abgeschlossen. Im schwierigen konjunkturellen Umfeld mit Lockdowns und Lieferengpässen habe sich das Geschäft damit leicht oberhalb des Branchentrends entwickelt, teilte das Unternehmen mit Zentrale im niedersächsischen Damme am Freitag mit. Die rund 4000 Mitarbeiter weltweit erwirtschafteten einen Umsatz von 670,9 Millionen Euro.

„Für uns war es in dieser Situation auch wichtig, unsere Position als zuverlässiger und systemrelevanter Technologiepartner der Automobilindustrie zu bestätigen“, erklärte Boge-Vorstandschef Torsten Bremer. In einem Jahr, das erheblich von Kurzarbeit geprägt war, habe man dennoch Kapazitäten in Mexiko und in der Slowakei ausgebaut, wo zahlreiche neue Projekte akquiriert wurden. Außerdem nahm ein drittes Werk in China seinen Betrieb auf.