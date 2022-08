243 Beschäftigte betroffen : Automobilzulieferer Boge schließt Werk in Bad Godesberg

Automobilzulieferer Boge schließt Werk in Bad Godesberg

Boge Rubber & Plastics schließt den Standort in Bonn-Friesdorf. (Archivbild) Foto: Roland Kohls

Bonn Das Unternehmen Boge Rubber & Plastics schließt seinen Standort in Bad Godesberg. Ein genauer Zeitpunkt steht laut Angaben aus Kreisen der Belegschaft noch nicht fest. 243 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen.

Der Automobilzulieferer Boge Rubber & Plastics schließt seinen Standort in Bad Godesberg. Wie es aus Kreisen der Belegschaft heißt, haben die Angestellten am Freitag von der Schließung erfahren. Demnach stehen verschiedene Schlichtungsszenarien im Raum: „Wir haben momentan noch einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis zum 31.7.2024. Szenario eins wäre, nach diesem Zeitpunkt zu schließen.“ Die andere Option sei es, bereits vorher zu schließen – dabei sei der genaue Zeitpunkt variabel.

„Die Verhandlungen werden in den nächsten Wochen anfangen, wenn der Geschäftsführer aus China zurück ist“, heißt es auf Anfrage des GA. Boge gehört seit 2014 zum chinesischen Unternehmen Zhuzhou Times New Material Technology Corporation (TMT), die Zentrale liegt im niedersächsischen Damme. In Bonn ist mit 243 Beschäftigten eines der beiden Hauptentwicklungszentren der ­­Unternehmensgruppe ange­siedelt.