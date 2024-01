Suche nach Investor erfolglos Automobilzulieferer ZF in Eitorf schließt

Bonn · Das Aus für ZF in Eitorf steht nun fest: Ein anderer Investor sei nicht gefunden worden, teilte die Geschäftsführung am Dienstag mit. Sie will Teile der Stoßdämpferproduktion schon bald andernorts verlegen.

17.01.2024 , 11:55 Uhr

Luftaufnahme vom ZF-Werk in Eitorf, das geschlossen werden soll. Foto: ZF Friedrichshafen/ZF

Von Ulla Thiede

Der Autozulieferer ZF in Eitorf hat der Belegschaft am Dienstag mitgeteilt, dass die Suche nach einem alternativen Investor beendet sei. Damit steht nun auch fest, dass der Standort mit seinen rund 700 Beschäftigten bis spätestens 2027 geschlossen wird. Das erfuhr der GA von einem Unternehmenssprecher. „Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat, wie es mit ZF weitergeht, laufen weiter“, sagte Pressesprecher Florian Tausch. Der Konzern stehe auch weiterhin in Kontakt mit der Wirtschaftsförderung NRW.Global Business.