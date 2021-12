Unternehmen aus Ahrweiler : Autozulieferer ZF könnte nach Koblenz ziehen

ZF

ZF ist seit den 1960er Jahren am Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Beschäftigten stellen Komponenten für adaptive Autostoßdämpfer her, im Wesentlichen geht es um Ventile. Der Konzern ist im Besitz der Zeppelin-Stiftung Friedrichshafen und befindet sich in einem Umbauprozess, in dessen Zuge 15 000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, die Hälfte davon in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 150 000 Mitarbeiter an rund 270 Standorten in 42 Ländern.