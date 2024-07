Hohe Schuldenlast Autozulieferer ZF will Tausende Stellen abbauen

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen, der auch zwei Werke in der Region hat, plant einen massiven Stellenabbau. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, sollen bis 2028 bis zu 14.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das wäre fast jede vierte Stelle in Deutschland. Ganze Standorte sollen geschlossen beziehungsweise zu mehreren Standortverbünden zusammengeführt werden. Begründet wurden die Pläne mit hohem Wettbewerbs- und Kostendruck sowie der schwachen Marktentwicklung bei Elektroautos.