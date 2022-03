Ausblidungsmarkt Bonn/Rhein-Sieg : Azubis dringend gesucht

Bonn Weniger Bewerber treffen in der Region Bonn/Rhein-Sieg auf weniger Stellen. Nicht nur die Zahl der Ausbildungsstellen sinkt, auch die Zahl der Bewerber.

Gute Zukunftschancen

Dabei sprechen alle Arbeitsmarktexperten Azubis gute Zukunftschancen zu: „Die geringe Jugendarbeitslosigkeit zeigt: Der Arbeitsmarkt reißt sich um gut ausgebildete junge Menschen“ sagt Krause. Die Ausbildung sei auch der stärkste Hebel, die passenden Fachkräfte der Zukunft zu gewinnen. Viele Unternehmen würden diese Botschaft ernstnehmen. Schwieriger sei es bei den Jugendlichen, die durch die Beeinträchtigungen des Schulbesuchs in der Corona-Pandemie erschwerte Bedingungen in der Berufsorientierung gehabt hätten. Trotz vieler guter alternativer Angebote lasse sich der direkte Kontakt im Betrieb während eines Praktikums nicht ersetzen.

Experten setzen Hoffnung auf junge Menschen aus der Ukraine

Hoffnung setzen die Arbeitsmarktexperten auf junge Menschen aus der Ukraine, die in den nächsten Jahren für eine Berufsausbildung begeistert werden könnten, wenn sie genügend Sprachkenntnisse erworben haben. Mit den syrischen Flüchtlingen, die 2015 nach Deutschland gekommen seien, habe das gut funktioniert, obwohl in ihrem Herkunftsland das System der dualen Ausbildung mit Betrieb und Berufsschule unbekannt sei. Wie Ulrike Pütz, Abteilungsleiterin Ausbildungsberatung in der Karrierewerkstatt der Handwerkskammer zu Köln, erläutert, hätten 15 Prozent der jungen Menschen, die im Gebiet der Handwerkskammer Köln eine Ausbildung aufgenommen haben, ihre Wurzeln nicht in Europa.