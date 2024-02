Hersteller von Stromtransformatoren Hitachi Energy investiert Millionen in Bad Honnefer Standort

Ein paar Enten lassen sich gemächlich auf dem Seitenarm des Rheins treiben, der die Insel Grafenwerth vom Bad Honnefer Ufer trennt. Nichts lässt darauf schließen, dass nur wenige Gehminuten entfernt, auf dem Festland, gigantische Stromtransformatoren gefertigt werden, die dann ihren Weg vom beschaulichen Bad Honnef in die Welt antreten. Meist beginnt dieser Weg ganz in der Nähe der Enten, auf dem Rhein – ein Standortvorteil für das Unternehmen Hitachi Energy, das hier eine seiner neun deutschen Niederlassungen hat. Der Transport per Schiff ist auch deshalb so wichtig für Hitachi Energy, weil ein einziger Transformator mehrere Hundert Tonnen auf die Waage bringt.