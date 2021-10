Reform : Bafin-Chef Mark Branson: „Die Motivation ist hoch“

Frankfurt Der Umbau der Finanzaufsicht Bafin soll der Behörde „mehr Biss“ verleihen. Zwei Drittel aller Reformmaßnahmen seien bereits umgesetzt, sagt Bafin-Chef Mark Branson, doch man sei noch lange nicht am Ziel.

Vor allem im Wirecard-Skandal war die Bafin stark in die Kritik geraten. Weder ihr noch den Wirtschaftsprüfern von EY war der Milliardenbetrug des nun insolventen Zahlungsdienstleisters aufgefallen. In diesem Zusammenhang musste der damalige Präsident der Aufsichtsbehörde, Felix Hufeld, gehen. Kritiker hatten damals etwa moniert, dass die Bafin zu kleinteilig und bürokratisch vorgegangen sei, aber auch, dass sie sich etwa wegen Mangel an qualifizierten Mitarbeitern zunehmend auf die Expertise von außen verlassen müsse. Dieses Problem geht die Behörde nun an: Der Verwaltungsrat, dem Finanzstaatssekretär Kukies vorsteht, hat dazu entsprechende Mittel bewilligt. 150 neue Stellen werden neu geschaffen, davon seien schon 80 Prozent besetzt. Die Bafin soll vom kommenden Jahr an die Bilanzen von börsennotierten Unternehmen besser kontrollieren können. Ihre Rechte zur Überprüfung wurden entsprechend gestärkt. Dazu werden zum Jahreswechsel auch die Expertinnen und Experten der Deutschen Prüfungsstelle für Rechnungslegung (DPR) von der Bafin übernommen. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dann in diesem Bereich künftig arbeiten. Insgesamt werde die Bafin nach Abschluss des Umbaus etwa 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.