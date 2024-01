Neue Filialen Barfußschuh-Hersteller Leguano will in der Region weiter wachsen

Es geht geschäftig zu in dem Raum, an dem jeder Leguano-Schuh seinen Anfang nimmt. In großen runden Behältern lagern hier verschiedenfarbige Körnchen aus einem speziellen Kunststoff. Über dicke Schläuche werden sie in eine Maschine gesaugt, die das Material erhitzt, schmilzt – und dann automatisiert zu Schuhsohlen formt. Die Maschine trägt die Sohlen auf Fußmodelle auf und spuckt sie in enger Taktung hintereinander aus. Mitarbeiter bearbeiten die Sohlen im Anschluss manuell nach: Mit kleinen Hämmerchen klopfen sie sie in Form, manchmal fahren sie noch einmal mit einem kleinen Bunsenbrenner darüber. Es sieht aus, als strecke ihnen die Maschine die Füße entgegen.