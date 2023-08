Gehaltsstudie So viel verdienen Topmanager in NRW

Gleichzeitig ist der Personalaufwand in den Konzernen unter anderem durch Tariferhöhungen in der jüngeren Vergangenheit gestiegen. Deshalb hat sich die Schere zwischen den Bezügen derer „ganz oben“ und den durchschnittlichen Gehältern der Beschäftigten in den Konzernen ein bisschen geschlossen. In Zahlen heißt das: 2021 waren die durchschnittlichen Saläre pro Vorstandsmitglied noch mehr als 50 Mal so hoch wie der durchschnittliche Personalaufwand pro Mitarbeiter, im vergangenen Jahr waren es nur noch 38 Mal. Was die Neiddebatte in vielen Fällen nur geringfügig schmälern dürfte. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Bezüge in diesem Jahr nach Einschätzung der DSW noch einmal leicht sinken könnten.