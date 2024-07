Bonner Unternehmen Bechtle schließt Rekord-Rahmenvertrag mit dem Bund

Der IT-Dienstleister Bechtle kommt mit dem Bund groß ins Geschäft. Das Unternehmen hat eine Ausschreibung des Bundesinnenministeriums gewonnen, bis 2027 bis zu 300.000 iPads und iPhones von Apple an verschiedene Bundesbehörden zu liefern und zu installieren, wie Bechtle am Donnerstag mitteilte. Das Volumen der Bestellung liege bei bis zu 770 Millionen Euro. Das sei der größte Einzel-Rahmenvertrag, den das Unternehmen je bekommen habe, sagte eine Sprecherin in Neckarsulm. Bechtle wird damit zum exklusiven Apple-Lieferanten für den Bund.