Nach Übernahme durch chinesischen Investor Bei Kautex Maschinenbau geht der Chef

Kautex Maschinenbau hat im August vergangenen Jahres für den deutschen Produktionsstandort in Bonn Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Holzlar ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Extrusions-Blasformsystemen. Das sind Verfahren der Kunststoffverarbeitung zur Herstellung von Hohlkörpern. So entstehen beispielsweise Kanister. Die Beschäftigtenzahl ist in den vergangenen Monaten rapide gesunken. Sie lag Ende August in Bonn nach Firmenangaben bei 305 Mitarbeitern, insgesamt gab das Unternehmen weltweit 490 Menschen Arbeit. Jwell übernahm mit 132 aktiven Beschäftigten rund 50 Prozent der Belegschaft in Bonn und alle Mitarbeitenden in den anderen Einheiten. Für die rund 130 Mitarbeiter, die nicht in das neue Unternehmen versetzt wurden, richtete das Unternehmen eine Transfergesellschaft ein, um sie für neue Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Firmen weiterzuqualifizieren.