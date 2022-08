Autozulieferer hat Schließungspläne : Belegschaft von Boge will in Bonn bleiben

Seit 1931 ist Boge mit einem Werk im Godesberger Ortsteil Friesdorf. Jetzt hat die Geschäftsführung Schließungspläne. /Foto: B. Westhoff Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Corona-Pandemie, die Halbleiterkrise und die Lieferkettenprobleme setzen auch der Boge Rubber and Plastics Group zu. Der Automobilzulieferer will sein Werk in Bonn-Bad Godesberg schließen, um Kosten einzusparen. So wollen sich die Mitarbeiter wehren.