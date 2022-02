Bilanz der Deutschen Telekom : Besorgter Blick zu Beschäftigten in Russland

Hauptversammlung im WCCB

Die Telekom plant, ihre Hauptversammlung am 7. April wieder in Präsenz im Bonner WCCB zu machen. Durch die Corona-Pandemie haben die Aktionärstreffen großer Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren nur virtuell stattgefunden. Die Einladungen an die Aktionäre will die Telekom in den nächsten Tagen verschicken.

Bei der Hauptversammlung wird sich Post-Chef Frank Appel zur Wahl in den Aufsichtsrat stellen, um die Nachfolge von Ulrich Lehner anzutreten, der aus Altersgründen aufhört. Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat sich im Dezember bereits für Appel als seinen neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Der Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung beträgt 64 Cent je Aktie.