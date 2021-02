Sandalenhersteller aus Linz erweitert Produktion : Birkenstock investiert in deutsche Werke

Linz Das Noch-Familienunternehmen Birkenstock investiert kräftig in den Ausbau seiner Werke. Für den Standort Sankt Katharinen in der Verbandsgemeinde Linz gibt es ein neues Labor.

Das Unternehmen mit Zentrale in Linz erweitert seine Kapazitäten am größten Werksstandort in Görlitz. Dort investiert der Sandalenhersteller acht Millionen Euro. Nach dem chemischem Zentrallabor in Bernstadt habe nun auch am Standort in Sankt Katharinen, das zur Verbandsgemeinde Linz gehört, ein physikalisches Labor zur Qualitätssicherung den Betrieb aufgenommen. In beide Labore wurden zusammen 4,5 Millionen Euro investiert.