Bonner Unternehmen in Insolvenz Mehrere Aufträge von Gebäudereiniger Dirk Müller deckten Kosten nicht

Beim insolventen Gebäudedienstleister Dirk Müller aus Bonn geht es in die nächste Runde: Am 1. Februar wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Chancen, dass das Unternehmen fortgeführt werden kann, stehen offenbar gut: „Es gibt ein erfreulich großes Interesse potenzieller Investoren“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Jens Schmidt von der Kanzlei Runkel Rechtsanwälte aus Köln. „Eine Handvoll namhafter Strategen aus der Branche“ sei an einer Übernahme interessiert. Dass der bisherige Geschäftsführer – der in Bonn bekannte Dirk Müller – den Betrieb weiterführt, sei gut möglich, sagt Schmidt. Das Unternehmen werde dann vermutlich in den Strukturen des neuen Investors aufgehen. Die Belegschaft von rund 3000 Mitarbeitern bleibe „im Wesentlichen“ erhalten, begonnene Aufträge würden weiter ausgeführt. Seit Bekanntgabe der Insolvenz habe das Unternehmen zudem ein weiteres Projekt in Aachen angenommen.