Hohe Ablöse der Vormieter Mieter sollen in Bad Godesberg über 3000 Euro für Möbel zahlen

Johanna Krupp lebt mit ihrem Partner in einer Altbau-Wohnung in der Bonner Altstadt auf 75 Quadratmetern. Das Paar hat vor Kurzem nach einer größeren Wohnung gesucht – „sodass wir ein separates Arbeitszimmer haben können“, berichtet Krupp. Im Godesberger Villenviertel habe das Paar die perfekte Bleibe gefunden. „Die ist wirklich wunderschön und hat perfekt zu uns gepasst“, sagt Krupp. Was ihr allerdings schnell klar wurde: „Wir werden eher als Favoriten an den Eigentümer weitergegeben, wenn wir gewissen Übernahmekriterien zustimmen.“