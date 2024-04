VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg So erlebt ein Bankchef aus Bonn die Veränderungen der Branche

1982 war das Jahr, in dem das US-Nachrichtenmagazin Time den Computer zur „Maschine des Jahres“ wählte. 1982 war auch das Jahr, in dem Rainer Jenniches seine Lehre zum Bankkaufmann bei der damaligen Raiffeisenbank Hardtberg begann. Das Geldinstitut ist nach mehreren Fusionen letztlich in der VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg aufgegangen. Nach 42 Jahren im Bankgeschäft ist Jenniches jetzt als ihr Vorstandschef in den Ruhestand gegangen. In dieser Zeit hat er wichtige Veränderungen des Genossenschaftswesens begleitet, die von vielen Fusionen bestimmt werden.