Bilanzpressekonferenz des Kohlenstoffspezialisten : Ausblick von SGL Carbon für 2022 ist „konservativ“

Bonn Nach einem guten Ergebnis für 2021 blickt der Kohlenstoffspezialist SGL Carbon verhalten auf das aktuelle Jahr. Die Kapazitäten in Bonn will er aber bis Ende 2022 erweitern.

„Konservativ“ nennt Finanzvorstand Thomas Dippold die Geschäftsaussichten von SGL Carbon im Jahr 2022. Die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise könnten den Wiesbadener Kohlenstoffspezialisten mit Standort in Bonn-Mehlem belasten. Das berichtet das Unternehmen auf seiner Bilanzpressekonferenz am Donnerstag.

Sollten Kunden in der Krise ihre Produktion stilllegen, könnte der Effekt auch indirekt eintreten, sagt Vorstandsvorsitzender Torsten Derr. Allerdings: „Bisher haben uns alle Kunden ihre Produktionspläne bestätigt. Das Risiko für unser Geschäft hält sich also in Grenzen.“ Dazu beigetragen habe auch, dass SGL Carbon einen Großteil seines Energiebedarfs für 2022 durch Sicherungsgeschäfte abgedeckt habe. „Wir gehen davon aus, die Preissteigerungen relativ gut an unsere Kunden weitergeben zu können“, so Derr.