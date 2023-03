Rechte und Pflichten von Eigentümern Bonner Startup will Immobilien sicherer machen

Bonn · Das IT-Startup CAFM.ONE behauptet, dass die Mehrheit deutscher Immobilien fahrlässig betrieben wird. Die meisten Eigentümer wüssten nicht, was ihre Betreiberpflichten sind, und riskierten so schwere rechtliche Konsequenzen. Damit will das Bonner Jungunternehmen Schluss machen.

Viele Immobilienbesitzer wissen nicht, welche Anlagen in ihren Gebäuden sie prüfen lassen müssen – und ob sie die Prüfung delegieren dürfen. Foto: Roland Kohls

Von Raphael Schlimbach

Eine Vermieterin wurde im Jahr 2010 vom Landgericht Dortmund dazu verurteilt, knapp 5000 Euro Schadensersatz und Gerichtskosten zu zahlen. Der Grund: Eine Mieterin hatte sich eine Legionellenvergiftung zugezogen, weil das Trinkwassersystem im Mietshaus nicht geprüft worden war. Für Uwe Pochadt ist der Fall klar: „Die Vermieterin hat ihre Betreiberpflichten missachtet. Sie hat ihre Wasserleitungen nicht nach rechtlichen Standards instandgehalten. Obwohl sie die Meinung vertrat, dass sich eigentlich die Hausverwaltung darum kümmern musste, wurde sie als Eigentümerin haftbar gemacht.“ Pochadt ist seit 35 Jahren Fachmann für rechtskonformen Gebäudebetrieb und aktuell Partner des Bonner IT-Startups CAFM.ONE.