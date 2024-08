Unternehmerinnen aus Bonn und Bornheim „Bei alternativen Antrieben schon viel weiter, als viele wissen“

Zwei Unternehmerinnen aus der Region haben sich vorgenommen, das Wissen über alternative Antriebsarten im Verkehr zu befördern. Die eine ist Energiehändlerin aus Bonn, die andere leitet ein Fuhrunternehmen für Schwertransporte in Bornheim. Die eine handelt mit Kraftstoffen, die andere benötigt sie für die Schwerlaster und Kräne, mit denen etwa Turbinen für Windkraftanlagen bewegt werden. Dafür haben sie jüngst auf dem Firmengelände der Viktor Baumann GmbH und Co. KG in Bornheim ein Mobilitätssymposium veranstaltet. „Meines Wissens war das deutschlandweit einzigartig, weil es wirklich gelungen war, alle alternativen Antriebsarten dort zu präsentieren“, wie es Ines Knauber-Daubenbüchel formuliert.